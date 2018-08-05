Магнуссон – о матче с "Ростовом": "Будет битва 11 на 11"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в преддверии матча 2-го тура чемпионата России против "Ростова" сказал, что шансы будут у обеих команд. Исландский игрок обороны армейцев отметил, что верит в своих одноклубников.

– Мы должны доказать, что сильнее, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Магнуссона. – Будет битва 11 на 11, шансы есть у обеих команд. У нас молодой, способный коллектив, я верю в ребят.

ЦСКА – "Ростов": Российская премьер-лига, 2-й тур, 5 августа 2018 года, онлайн-трансляция матча в 19.00 (по московскому времени)

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