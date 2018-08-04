Магнуссон назвал самый запомнившийся клуб в карьере

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон признался, что больше всего ему запомнились тренировки в "Ювентусе".

- В "Ювентусе" меня научили обороняться, я только этим и занимался, - сказал Магнуссон в интервью клубной пресс-службе. - Тренером был Антонио Конте, он дал мне шанс почти каждодневно работать с такими игроками, как Кьеллини, Бонуччи, Барцальи. Теперь я центральный защитник и могу играть слева. Мне кажется, я сумел перенять у этих мастеров много полезного.

Больше всех общаюсь с Пауло Дибалой. Мы сошлись, когда он перешел в "Ювентус", но потом меня отдали в аренду. Мы много переписываемся и разговариваем, а в последний раз пересеклись на чемпионате мира. Был очень рад его видеть.

Магнуссон перешел в ЦСКА 20 июня. В составе армейцев он выиграл Суперкубок России.