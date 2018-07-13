15:32 | Футбол — РФПЛ

Магнуссон будет играть за ЦСКА под 23-м номером


ЦСКА в Твиттере сообщил, что новички команды определились с игровыми номерами. Так, исландский защитник Хердур Магнуссон выбрал 23-й номер, бразильский игрок обороны Родриго Бекао – 50-й, а словенский полузащитник Яка Бийол – 29-й номер.

Первый официальный матч в этом сезоне армейцы проведут 27 июля. Команда под руководством Виктора Гончаренко в Нижнем Новгороде сыграет с "Локомотивом" за Суперкубок России.

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