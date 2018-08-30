Магнусон назвал Акинфеева легендой

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон отреагировал на продление контракта между клубом и вратарем сборной России Игорем Акинфеевым. Об этом стало известно накануне. 32-летний игрок заключил новое соглашение с армейцами до 2022 года.

- Легенда, - написал Магнуссон в Твиттере.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев он выигрывал Кубок УЕФА и 6 раз становился чемпионом России.

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА. А когда он начал там играть?