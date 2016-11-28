Магазин атрибутики сборной Финляндии перестал продавать футболки Еременко

Официальный магазин атрибутики сборной Финляндии перестал продавать футболки с фамилией полузащитника национальной команды и ЦСКА Романа Еременко, информирует Escape to Suomi. 29-летний игрок 18 ноября был дисквалифицирован УЕФА на два года за нарушение антидопинговых правил. В его анализах обнаружили следы кокаина. Отстранение действует с 6 октября 2016 года. В составе сборной Финляндии Еременко провел 70 матчей, в которых забил пять голов.
Ботаникум
ГВК в душе тоже "где-то финн" типа этого Ромы Е.! А они своих не сдают, а только ПРОДАЮТ!!!! Может, кто и захочет купить "диквалификанта".........
17:59
merniloskut
ЦСКА уже сказал наркотикам "ДА", взяв под защиту наркомана Ерёменко!
17:43
Русский
Зато ЦСКА нарика этого до последнего защищать будет...
17:39