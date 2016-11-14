Магамед Мацуев: "Доступ к микрофону на "Ахмат Арене" есть не у всех"

Генеральный директор грозненского спорткомплекса Магамед Мацуев в интервью "СЭ" рассказал, почему стадион готов принять матчи чемпионата мира, почему в Чечне пока нельзя проводить еврокубковые игры и почему поддержка диктора "Ахмат Арены" – это совсем не плохо.

– Во время игр "Терека" всегда слово берет только диктор, или представители клуба тоже поддерживают своих?

– Понимаю, к чему вы это спрашиваете. Знаете, после матча с "Зенитом" я прочитал в интернете, что "Терек" в микрофон поддерживал директор стадиона. Но меня не было тогда, я занимался свадьбой своего племянника (улыбается)! Да, выкрики есть, но мы стараемся соблюдать рамки закона. Если положен штраф – мы всегда его выплачиваем. Иногда бывает так, что не все контролируется, но мы будем стараться, чтобы впредь такого не было. И потом – лучше выкрики диктора, чем пинки болельщиков футболистам.

– И все-таки: кричит только диктор?

– Отвечу так: доступ к микрофону есть не у всех.

– Как болельщик "Терека", как вы относитесь к тому, что регламентом РФС запрещена поддержка во время матчей?

– Не считаю, что это плохо. Есть множество других действительно плохих вещей, с которыми необходимо бороться: расизм, вандализм. А у нас никогда не было, чтобы болельщики оскорбляли кого-то по цвету кожи. Пусть докажут, что поддержка диктора – это плохо. Человек просто поднимает дух команды! И, к слову, на "Анжи Арене" и на других стадионах тоже диктор поддерживает своих.

– Тем не менее, "Терек" каждый раз платит по 50 тысяч рублей за эти выкрики.

– Главное, что клуб платит, так что вопросов быть не должно. В остальном – пусть придумывают более жесткие меры, штрафами подобное не искоренить. Как говорится, кто платит – тот и заказывает музыку. (Гоша ЧЕРНОВ)

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