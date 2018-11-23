Мачей Рыбус: "Тренер сказал, что Ману не будет играть в матче с "Уралом". Не объяснял, почему"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус после игры 15-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:2) сказал, чего не хватило московской команде для победы. По мнению польского защитника, Мануэл Фернандеш мог бы помочь команде.

-Не хвалило реализации, – признался Рыбус. – В первом тайме два момента стопроцентных не реализовали. Во втором тоже не получилось. Не первый матч так. Контролируем игру, но победить не получается.

-До перерыва в чемпионате "Локомотив" выигрывал домашние матчи…

-Всегда после паузы не очень хорошо играем.

-Ману Фернандеш помог бы сегодня, если бы сыграл?

-Да. Он очень хороший игрок. Много раз доказывал это. Не получил свой шанс сегодня. Все старались, хотели сыграть. Тренер сказал, что Ману сегодня не будет играть. Это его право так решать. Дали шанс другим.

-А тренер объяснил, почему Ману не будет играть?

-Это к нему вопрос. (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)