Мачей Рыбус: "Семин недоволен, мы сами недовольны"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус после матча 2-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) оценил дебют Гжегожа Крыховяка. По его словам, команда очень мало забивает.

– Мы не забиваем уже три матча подряд. Создаем мало моментов – это главная проблема, - цитирует Рыбуса официальный сайт "Локо". - В прошлом сезоне забивали больше, особенно в концовках. Надеюсь, что в ближайшее время чемпионский "Локомотив" вернется.

– Что говорит Семин?

– Тренер недоволен, мы сами недовольны. В обороне все в порядке, но в атаке не получается. Мало футболистов внутри штрафной.

– Крыховяк дебютировал за "Локомотив". Расскажите, как он обживается в России?

– Он тренировался в общей группе всего два-три дня. Я помогаю Гжегожу, чтобы он чувствовал себя хорошо. Со "Спартаком" он сыграл неплохо, жаль не забил на последних минутах.

– "Локомотиву" сложно играть в статусе чемпиона?

– Все ждут, что мы будем побеждать в каждом матче. Соперники настраиваются по-другому. В прошлом сезоне такая же ситуация была у "Спартака". Они также начинали чемпионат тяжело.