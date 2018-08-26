Мачей Рыбус: "Пришлось тяжело. "Анжи" до последнего пытался отнять очки"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус после матча 5-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:1) отметил, что его команда должна спокойнее проводить концовки. Железнодорожники вели 2:0, "Анжи" отыграл один мяч в добавленное время.

– Победа далась нам тяжело. До последних минут "Анжи" пытался отобрать у нас очки. Не знаю, был пенальти в конце игры или нет, – сказал Рыбус. – Мы должны спокойнее проводить концовки матчей и не должны были пропускать мяч. Во втором тайме играли немного лучше, но все равно тяжело.

– В чем была сложность играть с "Анжи"? И вообще, почему команда трудно вкатывается в сезон?

– "Спартак" тоже был чемпионом, но в прошлом сезоне также трудно провел стартовый отрезок. Самое главное, что победили, и это придаст уверенности.

– То есть вы не ожидали трудного старта чемпионата?

– Нет, конечно. Мы хорошо готовились на сборах и знали, что все захотят обыграть чемпиона.

– Команда готова к старту в Лиге чемпионов?

– До начала турнира мы еще наберем форму. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)