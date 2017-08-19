Мачей Рыбус: "Победа над "Спартаком" - самый важный подарок на день рождения"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) подчеркнул, что со временем будет играть еще лучше. Поляк рассказал, что до и после игры получал поздравления от одноклубников с 28-летием.

– Насколько комфортно чувствуете себя в "Локомотиве"?

– Сейчас выступаю не так хорошо, как могу. Но с каждым матчем буду набирать. В этом матче тренер заменил в перерыве. Мы пообщались. Он сказал: "Не переживай". Я – опытный футболист. Не первый раз играю в футбол. Форму еще наберу.

– Вам удобнее играть ближе к атаке или в защите?

– При такой схеме, как в первом тайме, было тяжело. Большой объем работы – надо много бегать вперед-назад. Во Франции в последнее время играл защитника в схеме 4-4-2.

– Лучшего подарка на день рождения, наверное, сложно было придумать?

– Победа – самый важный подарок. Партнеры поздравили до и после игры. Тяжело было, когда заменили в перерыве, но главное – мы набрали три очка. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"