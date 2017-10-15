Мачей Рыбус: "Один мяч может решить исход игры против "Уфы"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус в перерыве матча 13-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что соперник опасен на стандартах. Он также добавил, что один забитый гол сможет решить исход встречи.
После первого тайма счет в матче 0:0.
– В начале игры мы чуть-чуть отдали "Уфе" инициативу. Соперник очень опасен на стандартах, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Рыбус. – У нас только в конце появились моменты. Много борьбы, единоборств… Один мяч может решить исход игры.
Platinum1991
26 мин. мяч полностью пересёк линию ворот, но арбитр Алексей Сухой не свиснул и продолжил играть. Боковой поднял флажок и сигнализировал главному, что мяч вышел за пределы поля. Игроки Локомотива остановились, а главный не отреагировал на поднятый флаг бокового, и на выход мяча из игры и принял НЕ ВЕРНОЕ решение, продолжить игру и назначил угловой, которго НЕ БЫЛО. Уфа чуть было не забила гол в ворота Локомотива из-за этой ГРУБЕЙШЕЙ ошибки арбитра в поле Алексея Сухого! По всем правилам, если боковой сигнализирует, что мяч вышел за пределы поля, то главный останавливает игру и свистит, а в этот раз, Сухой стал МУДРИТЬ и принял НЕ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ! Это СКАНДАЛ, хотя Уфа и не забила, но ведь могла забить, и как бы тогда оправдывался арбитр Сухой, после этой ГРУБЕЙШЕЙ ошибки!!! И будет теперь надеяться на отмазку Будогосского, который уже не раз оправдывает своих СКАНДАЛИСТОВ! А ведь уже были случаи, когда арбитры грубо ошибались, и засчитывали голы. когда мяч полностью уже пересёк линию поля, но Сухой, на этих ошибках не учится. Тогда НЕЧЕГО ему идти работать арбитром и НЕ ЗАЧЕМ его ставить судить игры чемпионата. Видно, что Сухой очень старается в пользу Зенита! Ведь уже есть СКАНДАЛЬНЫЙ пример, когда питерский арбитр Левников, скандально и в пользу Зенита, уже притормозил Локомотив и вот Сухой туда же, на скандалах, помогает Уфе отобрать очки у Локомотива!
15:14