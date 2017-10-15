Мачей Рыбус: "Один мяч может решить исход игры против "Уфы"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус в перерыве матча 13-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что соперник опасен на стандартах. Он также добавил, что один забитый гол сможет решить исход встречи.

После первого тайма счет в матче 0:0.

– В начале игры мы чуть-чуть отдали "Уфе" инициативу. Соперник очень опасен на стандартах, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Рыбус. – У нас только в конце появились моменты. Много борьбы, единоборств… Один мяч может решить исход игры.

Трансляция матча "Уфа" – "Локомотив"