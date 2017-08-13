Мачей Рыбус - о поражении от "Тосно": "Это был не наш день"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус выразил мнение, что команда потерпела поражение от "Тосно" (0:2) в матче 6-го тура чемпионата России, потому что не смогла показать свой футбол. По словам хавбека, железнодорожникам нужно забыть об этом результате и готовиться к встрече со "Спартаком".

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Рыбусу.

- Первый мяч был нам забит с рикошета. Второй соперник провел тогда, когда мы пошли вперед. Если говорить о матче, то у нас было мало моментов и мало движения. Не получалось играть в быстрый пас, поэтому и потерпели поражение. Это был не наш день. Но этот матч - уже история. Надо готовиться к игре со "Спартаком".

- В первом тайме "Локомотив" действовал в четыре защитника и что-то получалось. Потом вы стали контролировать весь край и пропустили мяч...

- Не думаю, что виновата схема. Мы играем и так, и так. Просто многое не получалось. Но это только один матч, будем делать выводы, и исправлять ошибки, которые допускаем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"