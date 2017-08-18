Мачей Рыбус – о матче со "Спартаком": "В Москве делал дубль в день рождения. Время продолжать традиции!"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус в интервью клубной пресс-службе в преддверии матча 7-го тура чемпионата России со "Спартаком" подчеркнул, что железнодорожники должны навязать сопернику агрессивный футбол. По словам хавбека, красно-зеленые могут тактически переиграть спартаковцев.

– Кого выделите у соперника? – вопрос Рыбусу.

– У "Спартака" много сильных игроков. Выделю, наверное, Промеса: это футболист, который может создавать опасные моменты не только за счет командной работы, но также индивидуальными действиями. Еще Фернанду, Луиз Адриану. С ними надо играть особенно внимательно.

– За счет чего "Локомотив" может обыграть "Спартак"?

– За счет дисциплины, в первую очередь. Плюс мы можем переиграть их тактически или воспользовавшись ошибками соперника. У нас достаточно боевая команда, мы должны навязать агрессивный футбол и использовать свои моменты.

– Изучали, против кого вам придется играть на фланге?

– Я смотрел игру "Спартака" против ЦСКА, там с моей стороны у них играл Петкович. Не знаю, выпустит тренер его или Ещенко, против которого я играл неоднократно, но думаю, что справлюсь с обоими.

– Помимо всего прочего в день матча со "Спартаком" у вас день рождения...

– Да. Кстати, один раз я уже играл в Москве в день рождения. Против "Динамо". Мы тогда выиграли 2:1, а я сделал дубль! Время продолжать традиции!

Матч "Спартак" – "Локомотив" состоится завтра, начало игры – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.