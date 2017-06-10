Мачей Рыбус: "Не исключаю, что вернусь в Россию"

Полузащитник "Лиона" Мачей Рыбус не исключил своего возвращения в Россию. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 27-летнему поляку со стороны ЦСКА.

– Я не исключаю возвращения в Россию, а точнее в Москву, – приводит Sportowe Fakty слова Рыбуса. – Все зависит от тренерского штаба "Лиона". С одной стороны, я хотел бы уйти. Я играл не так много в прошедшем сезоне. Но с другой стороны, я хорошо себя чувствую во Франции, я выучил язык, мне и моей девушке нравится город. У нас есть отличные условия. Но я хочу играть. Если ситуация не поменяется, то, скорее всего, я сменю клуб.

Мне кажется, что если в клубе поменяется главный тренер, это станет хорошей новостью. Посмотрим, будут ли какие-то изменения в тренерском штабе. На данный момент я жду.