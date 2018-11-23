Мачей Рыбус: "Матч с "Уралом" – не первый, когда "Локомотив" упускает явное преимущество"

Польский защитник "Локомотива" Мачей Рыбус прокомментировал поражение своей команды от "Урала" (1:2) в матче 15-го тура РПЛ, а также рассказал об эмоциях после вылета Польши из Лиги Наций.

– После матча вы дольше всех общались с судьей. Что ему сказали?

– Спросил, почему он добавил только одну минуту, – признался Рыбус. – У нас было две замены.

– Больше вопросов по судейству не было?

– Нет.

– Что сегодня не хватало "Локомотиву"?

– Думаю, что реализации. В первом тайме было два-три стопроцентных момента. Во втором тайме – то же самое. Это уже не первый матч, когда мы контролируем игру, забиваем первый матч, но потом упускаем инициативу и пропускаем голы.

– Впереди важнейшая игра с "Галатасараем". Не выбьет ли это поражение из колеи?

-Как всегда, сейчас едем домой, завтра собираемся на базе и будем готовиться к "Галатасараю". Это будет один из важнейших матчей сезона.

– Вы недавно восстановились от травмы, вышел в основе. Как ощущения?

– После пропущенных 2,5 месяцев нелегко возвращаться на поле. Но я вышел, старался показывать свою лучшую игру. Надеюсь, с каждым матчем буду прибавлять.

– Температура уже -9. Не было бы разумнее заканчивать первую часть сезона на третьей неделе ноября или возможно даже перейти на систему весна-осень?

– Все команды находятся в равных условиях, здесь мы ничего не можем сделать, но нам погода не мешает.

– Расстроил ли вас вылет Польши из Лиги Наций?

– Расстроился, но не очень сильно. Самое главное, что сыграли вничью в Португалии и попали в первую корзину

– Это "Урал" победил или "Локомотив" проиграл?

– "Урал" играл хорошо, поэтому и победил.

(Константин Колмаков)