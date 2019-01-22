Мачей Рыбус: "Локомотив" хорошо играет и контролирует матч"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус - о матче с "Зенитом" в рамках турнира в Катаре Фонбет Кубок Матч Премьер". После первого тайма его команда ведет со счетом 2:0.

- Мы хорошо играем. Контролируем матч. Хорошо играем в мяч, прессингуем соперника, - сказал поляк клубной пресс-службе. - Во втором тайме будут замены. Посмотрим, как будет складываться игра. Конечно, "Зенит" - серьезный соперник. Но мы лучше выглядим физически. Скоростная работа у нас лучше, поэтому мы создаем моменты.

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