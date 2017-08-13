Мачей Рыбус: "Лидерство в турнирной таблице не давило на "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус после поражения от "Тосно" (0:2) в матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что положение в турнирной таблице не повлияло на игру железнодорожников. После пяти проведенных встреч красно-зеленые занимали первое место, не проиграв ни одного мачта.

- Голкипер "Тосно" Юрченко получил желтую карточку за задержку игры. Вообще показалось, что после первого забитого мяча вся команда гостей начала тянуть время. Насколько это мешало? Может быть, судье стоило реагировать на это раньше? - вопрос Рыбусу.

- У игры не было ритма и возникало много пауз. Судья свистнул пару моментов, когда не было фолов. Надо делать выводы.

- У "Локомотива" был очень удачный старт - четыре победы в пяти матчах. Не давило ли это психологически?

- Нет, мы вообще об этом не думали. Будем стараться дальше быть наверху. Мы знаем, что у нас хорошая команда. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"