Мачей Рыбус: "Кажется, что "Спартак" – принципиальный соперник для каждой команды в России"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что матч 7-го тура чемпионата России со "Спартаком" является для него принципиальным, как и остальные. При этом хавбек понимает, насколько важна эта встреча для болельщиков.

– В субботу "Локомотив" сыграет против "Спартака". Лично для вас – это принципиальный соперник? – вопрос Рыбусу.

– Для меня каждый соперник принципиальный: так меня воспитали. Плюс, если не по России – то по Польше, я знаю, что такое дерби. И прекрасно понимаю, как это важно для болельщиков! Мы сделаем все, чтобы реабилитироваться за последнюю неудачную игру и порадовать наших фанатов.

– Вы ведь уже играли против "Спартака", пусть и за другие команды. Что запомнили?

– Самая яркая играл против "Спартака" – за "Легию". Играли в "Лужниках". В Польше в нас особо никто не верил, говорили, проиграем 0:5. В итоге "Спартак" забил два гола в начале встречи, мы сравняли к перерыву и сумели забить еще один в концовке! Сумасшедший матч!

– А за "Терек"?

– Кажется, что матч против "Спартака" принципиальный для каждой команды в России. "Терек" не исключение.

Матч "Спартак" – "Локомотив" состоится завтра, начало игры – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.