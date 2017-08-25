Мачей Рыбус: "Грощицки говорил, что Слуцкий - отличный тренер"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус, ранее игравший за "Лион", в интервью 8news подчеркнул, что его переход в состав железнодорожников произошел быстро. По словам хавбека, также у него была возможность стать игроком "Халл Сити", главным тренером которого является Леонид Слуцкий.

- Помимо "Локомотива" летом вами интересовались ЦСКА, "Фенербахче" и "Халл". Почему не поехали к Слуцкому? - вопрос Рыбусу.

- Не знаю, насколько серьезными были эти варианты. Да, агент мне говорил: что-то может получиться. Но самое конкретное предложение было от "Локомотива". На меня вышли в конце прошлого сезона, когда я еще был во Франции. Потом я уехал в сборную, затем в отпуск, но оставался на связи с агентом - он передавал, как шли переговоры. И вот когда я вернулся в "Лион", потренировался буквально неделю и поехал в Москву. Все случилось довольно быстро.

- Камиль Грощицки, с которым вы играли в сборной, сейчас в "Халле". Что он рассказывал про Слуцкого?

- Камиль жаловался, что с трудом понимает англичан из-за акцента. Но со Слуцким ему легче - говорит, его английский более понятный. Не знаю, останется ли Гросицки в "Халле", но мне он говорил, что Слуцкий - очень хороший тренер, а атмосфера в команде классная.

- Он не рассказывал, как Слуцкий пел в банан "Катюшу"?

- Я сам видел в интернете! Но это везде так: когда приходишь в команду, нужно встать на стул без кроссовок, рассказать о себе и либо станцевать, либо спеть песню. У меня в "Лионе" было то же самое. Пришлось спеть польскую песню - даже не помню какую. Но получилось не очень. Ха!

Напомним, что сегодня "Халл" в матче 5-го тура чемпионшипа встретится с "Болтоном", начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.