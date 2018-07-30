Мачей Рыбус: "Если судить по последним минутам, то довольны результатом"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус - о ничьей в матче 1-го тура РПЛ против "Уфы" (0:0).

- Тяжелая игра, здесь всем командам бывает непросто, физически было видно, что соперник готов очень хорошо, а у нас было всего два дня отдыха после Суперкубка, - сказал Рыбус. - "Уфа" играла более агрессивно, , а мы еще не вышли на тот уровень, что наблюдался у нас в прошлом сезоне.

- По последним минутам вы приобрели очки или потеряли?

- До пенальти был момент у Фарфана, могли повести со счетом 1:0, надо уважать эту ничью. "Уфа" тоже могла забить, Гильерме хорошо сыграл, и в итоге мы довольны этим результатом.

- Когда ждать Крыховяка, общались ли с ним?

- Он приехал к нам два дня назад, пока индивидуально занимается, думаю, что к игре со "Спартаком" будет готов.

- Согласны ли вы с мнением Юрия Семина о сложном календаре?

- Если честно, не смотрю на календарь, завтра у нас будет выходной, отдохнем, а там уже на носу дерби со "Спартаком". Мы думаем только о предстоящем матче, живем сегодняшним днем. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

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