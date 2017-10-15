Мацей Вилюш: "Друзья из Польши были в шоке, узнав о поездке в Хабаровск"

Защитник "Ростова" Мацей Вилюш отметил, что постарался как можно быстрее забыть поражение от "СКА-Хабаровск" (1:2) в гостевом матче 12-го тура чемпионата России. Он также добавил, что как футболист впервые летал так далеко.

– Постарался скорее забыть игру против "СКА-Хабаровск". Это был не самый лучший матч для нашей команды, мы сделали выводы и сфокусировались на следующей встрече с "Рубином", – приводит официальный сайт "Ростова" слова Вилюша. – Так далеко я летал только в отпуск. Как футболист я летел так далеко впервые. Сложно пришлось всей команде. Пытался поспать, но это было сложно (улыбается). Разговаривал со своими друзьями и с журналистом из Польши. Они были в шоке, узнав об этой поездке. Для нашей страны это огромные расстояния. Но не стоит искать оправданий в перелете. Мы знаем, как добиваться результата и должны быть сконцентрированы на своей игре.



Мне рассказали, что в "Рубине" выступают пять футболистов, которые в прошлом сезоне играли за "Ростов". Это качественная команда, но и мы будем готовы к этой игре.

Во встрече 13-го тура премьер-лиги "Ростов" дома примет "Рубин". Матч пройдет сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.