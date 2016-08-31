Люк Уилкшир: "Динамо" сейчас выступает не в "своей" лиге

Защитник "Динамо" Люк Уилкшир отметил, что благодарен руководству клуба за возможность вернуться в московскую команду. Соглашение с 34-летним австралийцем будет действовать до конца сезона 2016/17. Последним клубом Уилкшира был грозненский "Терек".

– Я дома! Невероятно счастлив вернуться в "Динамо", благодарен руководству за приглашение. По своей воле я бы никогда не ушел из клуба, и всегда мечтал вновь выйти на поле в футболке бело-голубых, – приводит официальный сайт "Динамо" слова Уилкшира. – Теперь жду не дождусь этого момента. Я прошел сборы с "Тереком", до последнего дня тренировался с грозненской командой, так что нахожусь в хороших кондициях. Динамовские болельщики всегда невероятно тепло относились ко мне, в том числе, когда я в прошлом сезоне приехал на "Арену Химки" в составе "Терека". Эти чувства у нас взаимные, буду очень рад вновь играть для фанатов бело-голубых, слышать их скандирования "Люк! Люк! Люк!". "Динамо" сейчас выступает не в "своей" лиге. Не сомневаюсь, что за год команда вернется в РФПЛ. Надеюсь, своей игрой я зарекомендую себя таким образом, что мне предложат продлить соглашение.