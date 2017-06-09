Лю Хуншен: "В "Спартаке" зарплата была 240 тысяч рублей. Позже превратилась в 120"

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен в интервью "СЭ" рассказал о своих финансовых условиях в стане красно-белых. По словам доктора, он получал маленькую зарплату в клубе.
– Карпин стал генеральным директором и вызвал в офис: "Финансовый кризис, зарплата у тебя большая. Будет в два раза меньше. Если устраивает – оставайся". Я согласился.
– А что взамен?
– Сформулировано было так: "Работы тоже будет меньше. На выезды можешь не летать. Занимайся в Москве своими делами". С того дня бывал лишь на тренировках в Тарасовке да на сборах.
– Изначально зарплата у вас была – тысяч пять долларов?
– 240 тысяч рублей. Позже превратилась в 120.
– Крохи для специалиста такого уровня.
– Конечно! Если б сейчас Каррера из команды не убрал, я бы ушел сам. Маленькие деньги! За тринадцать лет, что провел в "Спартаке", семью почти не видел. Собственная квартира превратилась в отель. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)
minya
за 120 тыс рублей я бы пахал как волк))))
09:53