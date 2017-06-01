Лю Хуншен: "Ни на Массимо, ни на кого-то еще из "Спартака" я обиды не держу"

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен подчеркнул в интервью "Известиям", что решение о его уходе из клуба принимали главный тренер команды Массимо Каррера. Китайский специалист отметил: обиды ни на кого он не держит.

– Сегодня я окончательно ушел из "Спартака", срок действия моего контракта истек 31 мая, – заявил "Известиям" Лю Хуншэн. – Конечно, обидно покидать команду, в которой проработал более 10 лет, но остаться в "Спартаке" не представлялось возможным. Решение не продлевать со мной договор принимал лично главный тренер Массимо Каррера. Так мне преподнесло ситуацию руководство клуба. Сказали, что увольнять меня никто не хотел, но повлиять на решение Карреры было невозможно, так как он – главный в команде. Предлагали ли мне остаться в клубе в каком-то другом статусе? Нет, такого не было.

– Массимо Каррера общался с вами перед принятием решения?

– Я не хотел бы говорить на эту тему. Могу сказать одно: ни на Массимо, ни на кого-то еще из "Спартака" я обиды не держу. Срок моего контракта истек, и его просто не стали продлевать. Это жизнь, и это нормально.​