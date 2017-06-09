Лю Хуншен: "Если бы рядом с Каррерой не было такого неприятного человека, как Диего, меня бы не уволили"

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен в интервью "СЭ" рассказал о том, что у него не было проблем с главным тренером команды Массимо Каррерой. Несмотря на это, в клубе доктору сказали, что именно итальянец не захотел продлевать с ним контракт.

– У вас хорошая интуиция?

– Очень!

– Значит, сразу почувствовали, что с Каррерой не сработаетесь?

– Не хочу углубляться в эту тему. Скажу одно: если б рядом с ним не было такого неприятного человека, как Диего (Мантовани, тренер по реабилитации. – Прим. "СЭ"), ничего бы не случилось. У меня с Массимо проблем не возникало. Глушаков позвонил ему, спросил: "Почему убрали Лю?" Каррера ответил: "Не в курсе, кто его уволил. Я – не трогал". А в клубе сказали: "Главный тренер не хочет, чтоб твой контракт продлевался". Кому верить – не знаю.

– Документы из офиса забирали со слезами?

– Сдержался. А вот работники базы, когда приехал в Тарасовку за вещами, расплакались. Горничная, администратор, люди, которые за полем ухаживают. Вздыхали: "Как жаль, что ты уходишь! Не верится…" Я был растроган. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Лю Хуншена