Лю Хуншен: "Дзюба был самым забавным в "Спартаке"

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен в интервью "СЭ" рассказал о характере экс-нападающего красно-белых Артема Дзюбы. По его словам, форвард всегда был веселым и добродушным.

– Самый забавный персонаж, который за эти годы прошел через "Спартак"?

– Дзюба. Славный парень. Веселый, добродушный. Однажды на сборе в Испании кто-то из ребят предложил: "Лю, если на пальму залезешь, получишь три тысячи евро". До верхушки оставалось метра полтора, когда понял – все, выдохся. К тому же руки-ноги в кровь исцарапал. Во время спуска Дзюба меня подстраховал. Потом триста евро вручил. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Лю Хуншена