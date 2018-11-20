Лысов и Еременко не получат Golden Boy, сын Клюйверта и Винисиус - в списке претендентов

Полузащитник "Спартака" Сергей Еременко и защитник "Локомотива" Михаил Лысов не вошли в список претендентов на премию Golden Boy. Приз ежегодно вручается изданием Tuttodport лучшему футболисту не старше 21 года.

Еременко и Лысов были в числе 100 претендентов на награду. В окончательный список попали защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд, нападающий "Милана" Патрик Кутроне, полузащитник "Ромы" Джастин Клюйверт, защитник "Аякса" Маттейс де Лигт и полузащитник "Реала" Винисиус Джуниор.

Впервые премия была вручена в 2003 году. Тогда ее получил Рафаэль ван дер Варт. В 2017 году приз вручили нападающему "ПСЖ" Кильяну Мбаппе.