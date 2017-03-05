Лунгу - в нападении "Урала" на матч с "Амкаром"

Стали известны стартовые составы "Урала" и "Амкара" на матч 18-го тура чемпионата России. Встреча пройдет в Екатеринбурге. У хозяев с первых минут выйдут следующие игроки: Заболотный, Балажиц, Новиков, Данцев, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Ильин, Лунгу.

Запасные "Урала": Арапов, Тимофеев, Табидзе, Динга, Павленко, Ставпец, Меркулов, Глушков, Коробов, Юсупов, Ломакин и Манучарян.

Стартовый состав "Амкара": Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Конде, Огуде, Бодул, Идову, Комолов, Костюков и Гол.

Запасные: Будаков, Вамбольт, Шаваев, Чума, Гиголаев, Гасилин, Черенчиков, Хурцидзе, Прокофьев, Салугин и Мищенко.

Напомним, встреча начнется в 11.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Урал" – "Амкар"