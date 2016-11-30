Лунгу после гола "Ростову" показал майку с изображением Иванова

Нападающий "Урала" Чисамба Лунгу вывел свою команду вперед в матче 16-го тура премьер-лиги с "Ростовом". Форвард отличился на 38-й минуте встречи после индивидуального прохода. Забив мяч, Лунгу снял футболку и продемонстрировал принт на майке, где был изображен он и президент клуба Григорий Иванов. За это он был наказан желтой карточкой.

Для Лунгу это второй мяч в текущем сезоне премьер-лиги.

Григория Викторовича уважают все. И Лунгу не исключение. Теперь @FCURAL обязан запустить такую футболку в продажу pic.twitter.com/akMkoVsggz – Сергей Астахов (@SAstahov) 30 ноября 2016 г.

Трансляция матча "Урал" – "Ростов"