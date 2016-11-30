17:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Лунгу после гола "Ростову" показал майку с изображением Иванова

0
0
0

Нападающий "Урала" Чисамба Лунгу вывел свою команду вперед в матче 16-го тура премьер-лиги с "Ростовом". Форвард отличился на 38-й минуте встречи после индивидуального прохода. Забив мяч, Лунгу снял футболку и продемонстрировал принт на майке, где был изображен он и президент клуба Григорий Иванов. За это он был наказан желтой карточкой.

Для Лунгу это второй мяч в текущем сезоне премьер-лиги.

Трансляция матча "Урал" – "Ростов"

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
Материалы REN-TV

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ