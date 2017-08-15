Лунгу близок к переходу из "Урала" в "Аланьяспор"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что полузащитник команды Чисамба Лунгу в ближайшие дни пройдет медосмотр для "Аланьяспора". Замбиец перешел в российский клуб в 2010 году и провел в составе команды 137 матчей, забив семь голов.

– Лунгу сделал много для нашего клуба, мы готовы отпустить его, если будет хорошее предложение, – цитирует ТАСС Иванова. – В ближайшее время он вылетит в Турцию, чтобы пройти медосмотр для клуба "Аланьяспор". Детали возможного перехода будем согласовывать.