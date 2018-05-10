11:54 | Футбол — РФПЛ

Лунев вернулся в общую группу


В четверг "Зенит" провел открытую тренировку перед матчем 30-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровском". На занятии не было травмированных защитников Бранислава Ивановича, Дениса Терентьева и Эмануэля Мамманы, а также нападающего Александра Кокорина.

При этом к тренировкам вернулся голкипер Андрей Лунев, пропустивший четыре последних матча из-за повреждения. Однако его участие в игре с дальневосточниками остается под вопросом. (Гоша ЧЕРНОВ)

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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