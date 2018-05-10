Лунев вернулся в общую группу

В четверг "Зенит" провел открытую тренировку перед матчем 30-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровском". На занятии не было травмированных защитников Бранислава Ивановича, Дениса Терентьева и Эмануэля Мамманы, а также нападающего Александра Кокорина.

При этом к тренировкам вернулся голкипер Андрей Лунев, пропустивший четыре последних матча из-за повреждения. Однако его участие в игре с дальневосточниками остается под вопросом. (Гоша ЧЕРНОВ)