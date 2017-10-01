Лунев установил рекорд сухой серии "Зенита"

Полузащитник "Анжи" Олег Данченко в матче 12-го тура чемпионата России прервал сухую серию вратаря "Зенита" Андрея Лунева на отметке 614 минут. Перед этим 25-летний голкипер установил рекорд клубной серии без пропущенных мячей в чемпионате. Вячеслав Малафеев в сезоне 2011/12 не пропускал на протяжении 607 минут. (Кирилл БУРДАКОВ)

Рекордные сухие серии вратарей "Зенита"

Вратарь Сезон Минуты Кто прервал Андрей ЛУНЕВ 2017/18 614 Олег ДАНЧЕНКО Анжи Вячеслав МАЛАФЕЕВ 2011/12 607 Александр КОЛОМЕЙЦЕВ Амкар Вячеслав МАЛАФЕЕВ 2010 563 Никита МАЛЯРОВ Спартак Нч Вячеслав МАЛАФЕЕВ 2007-2008 556 Сергей СЕМАК Рубин Роман БЕРЕЗОВСКИЙ 1997 500 Виктор БУЛАТОВ Кр.Советов

Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"