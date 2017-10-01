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20:06 | Футбол — РФПЛ

Лунев установил рекорд сухой серии "Зенита"


Полузащитник "Анжи" Олег Данченко в матче 12-го тура чемпионата России прервал сухую серию вратаря "Зенита" Андрея Лунева на отметке 614 минут. Перед этим 25-летний голкипер установил рекорд клубной серии без пропущенных мячей в чемпионате. Вячеслав Малафеев в сезоне 2011/12 не пропускал на протяжении 607 минут. (Кирилл БУРДАКОВ)

Рекордные сухие серии вратарей "Зенита"

Вратарь

Сезон

Минуты

Кто прервал

Андрей ЛУНЕВ

2017/18

614

Олег ДАНЧЕНКО Анжи

Вячеслав МАЛАФЕЕВ

2011/12

607

Александр КОЛОМЕЙЦЕВ Амкар

Вячеслав МАЛАФЕЕВ

2010

563

Никита МАЛЯРОВ Спартак Нч

Вячеслав МАЛАФЕЕВ

2007-2008

556

Сергей СЕМАК Рубин

Роман БЕРЕЗОВСКИЙ

1997

500

Виктор БУЛАТОВ Кр.Советов

Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
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