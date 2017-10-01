Лунев установил рекорд сухой серии "Зенита"

Полузащитник "Анжи" Олег Данченко в матче 12-го тура чемпионата России прервал сухую серию вратаря "Зенита" Андрея Лунева на отметке 614 минут. Перед этим 25-летний голкипер установил рекорд клубной серии без пропущенных мячей в чемпионате. Вячеслав Малафеев в сезоне 2011/12 не пропускал на протяжении 607 минут. (Кирилл БУРДАКОВ)
Рекордные сухие серии вратарей "Зенита"
|
Вратарь
|
Сезон
|
Минуты
|
Кто прервал
|
Андрей ЛУНЕВ
|
2017/18
|
614
|
Олег ДАНЧЕНКО Анжи
|
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
|
2011/12
|
607
|
Александр КОЛОМЕЙЦЕВ Амкар
|
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
|
2010
|
563
|
Никита МАЛЯРОВ Спартак Нч
|
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
|
2007-2008
|
556
|
Сергей СЕМАК Рубин
|
Роман БЕРЕЗОВСКИЙ
|
1997
|
500
|
Виктор БУЛАТОВ Кр.Советов