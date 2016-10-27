Лунев пропустит матчи с "Арсеналом" и "Рубином" из-за травмы

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подчеркнул, что вратарь Андрей Лунев приступит к занятиям в общей группе после паузы в чемпионате России, связанной с матчами национальных команд. По его словам, голкипер не сможет принять участия во встречах с тульским "Арсеналом" и "Рубином".

- У Лунева была небольшая травма, - приводит "Р-Спорт" слова Газизова. - Я думаю, что после перерыва будет в общей группе тренироваться в полную силу. То есть с "Арсеналом" и "Рубином" он вряд ли сыграет, хотя все может быть.

Он уже приступил к тренировкам, но в более щадящем режиме. Я рад, что у нас большой и сильный вратарский подбор, большая конкуренция.

В текущем сезоне Лунев провел за "Уфу" шесть матчей во всех турнирах и пропустил три мяча.