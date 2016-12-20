Лунев признан лучшим игроком "Уфы" в ноябре-декабре

Болельщики "Уфы" признали голкипера Андрея Лунева лучшим игроком команды в ноябре-декабре. Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний россиянин набрал 33,2 процента от общего числа голосов. В ноябре и декабре вратарь трижды оставил свои ворота в неприкосновенности в 5 встречах и пропустил 5 голов.

Второе место в опросе занял полузащитник Ондржей Ванек (14,8 процента голосов), а замкнул тройку хавбек Дмитрий Сысуев (9,4 процента голосов).