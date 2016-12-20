13:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Лунев признан лучшим игроком "Уфы" в ноябре-декабре

0
0
0
1

Болельщики "Уфы" признали голкипера Андрея Лунева лучшим игроком команды в ноябре-декабре. Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний россиянин набрал 33,2 процента от общего числа голосов. В ноябре и декабре вратарь трижды оставил свои ворота в неприкосновенности в 5 встречах и пропустил 5 голов.

Второе место в опросе занял полузащитник Ондржей Ванек (14,8 процента голосов), а замкнул тройку хавбек Дмитрий Сысуев (9,4 процента голосов).

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/3786-andrej-lunev-luchshij-futbolist-fk-ufa-v-noyabre-dekabre-po-versii-bolelshchikov

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Реалист!

Очень достойный вратарь! Он уже перерос Уфу. Его место в воротах сборной, именно в воротах, а не на скамейке. Если сборная не хочет опять опозориться на ЧМ, как в Бразилии, то рекордиста Гарика нужно выгонять.

13:51

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ