Лунев поздравил с Новым годом мальчика с инвалидностью

Вратарь сборной России и "Зенита" Андрей Лунев поздравил с Новым годом победившего в конкурсе Российского футбольного союза (РФС) мальчика с инвалидностью Тимофея Сидоренко, который мечтает стать фехтовальщиком.

В ноябре был дан старт проекту, в рамках которого болельщики сборной России в возрасте до 14 лет отправляли письма и видеообращения с рассказом о своей мечте и любви к футболу. Всего было прислано три тысячи обращений. Футболисты сборной России выбрали 121 лучшую историю и исполнят желания победителей

Тимофей живет в Ростове-на-Дону, занимается фехтованием и обожает спорт, в том числе и футбол. Раньше он обычно смотрел футбол по телевизору, но потом отец сводил его на стадион, и Тимофей стал постоянно посещать матчи "Ростова". В обращении футболистам сборной России он рассказал, что мечтает стать фехтовальщиком, участвовать в турнирах и защищать честь страны. Тимофей попросил коляску для занятий парафехтованием.

Скоро мальчику будет доставлен его подарок. Также Лунев отправил Тимофею личную открытку с поздравлениями, что очень растрогало мальчика.

– У нас есть возможность помочь детским мечтам осуществиться, и, если честно, это был очень тяжелый выбор, – приводит ТАСС слова Лунева. – Но я уверен, что вне зависимости, кто выиграл в этот раз, или кто выиграет в следующий раз, у всех будет счастливый и хороший новый год.

Помимо Лунева, в проекте принимают участие Алексей и Антон Миранчуки, Дмитрий Тарасов (все – "Локомотив"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – "Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Далер Кузяев, Антон Заболотный (оба – "Зенит"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Евгений Чернов ("Тосно").