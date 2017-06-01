Лунев посетил "Уфу"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев во время отпуска посетил свой бывший клуб "Уфа". 25-летний россиянин этой зимой после двух лет в составе уфимцев перебрался в стан сине-бело-голубых.

"Экс-голкипер нашей команды Андрей Лунев прилетел в Уфу. Один из лучших вратарей России навестил ставшим родным для себя стадион "Нефтяник", тепло пообщался с работниками клуба и передал всем нашим болельщикам большой привет. Андрей продолжает пристально следить за матчами уфимцев и как заверяет – "Уфа" навсегда останется в его сердце", - говорится в сообщении клуба в Инстаграме.