Лунев получил ушиб в матче против ЦСКА

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини сообщил, что вратарь Андрей Лунев получил ушиб мышцы в матче 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0). Он также добавил, что Александр Кокорин и Дмитрий Полоз не раз менялись позициями на поле, что было вызвано тактическими моментами.

Напомним, Лунев получил повреждение на 6-й минуте встречи, столкнувшись с защитником Михой Мевлей и штангой. Он смог продолжить игру, в перерыве его заменил Юрий Лодыгин.

– Что с Луневым?

– У него ушиб мышцы. Ему очень сильно досталось по ноге, – сказал Манчини. – Пока не могу сказать, насколько серьезная травма. Не думаю, что она очень серьезная. Но посмотрим завтра.

– Почему Кокорин и Полоз сначала поменялись позициями, а потом, во втором тайме, вы от этой затеи отказались?

– Действительно, они менялись и не раз, это было вызвано тактическими моментами. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит" // Повреждение Лунева. Как это было