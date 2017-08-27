Лунев - о конкуренции с Акинфеевым: "Он уже не молод. Придут честолюбивые дублеры"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев подчеркнул, что испытывает боль в колене, поэтому ближайшее время пройдет медицинское обследование. При этом голкипер отметил, что из-за повреждения он не пропустит сборы национальной команды, которые пройдут с 28 августа по 3 сентября.
– Что с коленом? Болит. Болевые ощущения при определенных движениях на тренировках, – сказал Лунев в интервью программе "После футбола". – МРТ тут делал, но советуют поехать в Италию. Пропущу сборы с национальной командой? Нет. Я еду в Италию, а потом в Москву. Пусть там посмотрят, сделают заключения.
Вызов в сборную – чудо? Я к этому нормально отношусь, потому что тренировался, готовился, надеялся. Не думал, что все произойдет так стремительно, но я поставил цели и шел к ним.
Акинфеев? Не знаю, почему вы решили, что вратари не могут конкурировать с ним в сборной. Поживем – увидим. Он тоже не молодой. Как поется в песне: "придут честолюбивые дублеры".
Ivenhoe
Какой наивный этот Лунев. И IQ как у Кокорина. Посмотрим, однако, время все расставит по своим местам, много их уже было - этих честолюбивых дублеров. Но я лично только за, если Игорян будет игнорить сборную и сосредоточится на ЦСКА, после того, как установит свои очередные рекорды. А нервы, силы и здоровье пусть тратят наивные "честолюбивые дублеры"... Вот стали мясные выступать за сборную - кто-то сломался, кто-то обосрался - у чемпион уже в десятке догоняющих. И так будет со всеми, у кого низкий IQ ;-) kaduly Дырявую дырищу давно пора на пенсию,пускай доигрывает в загибающимся цска/////// Научись без ошибок писать, новый пионер, а потом фантазируй про загибающийся ЦСКА
23:30
kaduly
Дырявую дырищу давно пора на пенсию,пускай доигрывает в загибающимся цска
23:09
Пиитерец
Да, пора Конифею говорить спасибо, есть достойная смена.
23:09
баламошка
Лунтик атакует.
23:08
Mark Krass
Конифей играет после двух крестов на высшем уровне уже 14 лет. А ты быЛунтик свою коленку подлечил, да и голову заодно.
23:03
spetrov
...слова...
23:02
spetrov
kaduly, говоря откровенно, видеть под твоим ником клова про разум - это тот еще цирк. Думаю, мифические "все" думают именно об этом каждый раз, когда видят твои сообщения.
23:02
kaduly
Хоть один разумный человек сказал то что все думают
23:00
spetrov
Не сможет же он до 50-ти играть. Конечно, придут. В силу возраста.
22:53