Лунев - о конкуренции с Акинфеевым: "Он уже не молод. Придут честолюбивые дублеры"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев подчеркнул, что испытывает боль в колене, поэтому ближайшее время пройдет медицинское обследование. При этом голкипер отметил, что из-за повреждения он не пропустит сборы национальной команды, которые пройдут с 28 августа по 3 сентября.

– Что с коленом? Болит. Болевые ощущения при определенных движениях на тренировках, – сказал Лунев в интервью программе "После футбола". – МРТ тут делал, но советуют поехать в Италию. Пропущу сборы с национальной командой? Нет. Я еду в Италию, а потом в Москву. Пусть там посмотрят, сделают заключения.

Вызов в сборную – чудо? Я к этому нормально отношусь, потому что тренировался, готовился, надеялся. Не думал, что все произойдет так стремительно, но я поставил цели и шел к ним.

Акинфеев? Не знаю, почему вы решили, что вратари не могут конкурировать с ним в сборной. Поживем – увидим. Он тоже не молодой. Как поется в песне: "придут честолюбивые дублеры".