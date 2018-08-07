Лунев назвал вратарей, которые нравились ему в детстве

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев признался, что сейчас у него нет кумиров среди вратарей. По его мнению, можно поучиться у многих стражей ворот.

– Андрей, есть ли у вас кумир среди вратарей?

– Кумиры были в детстве. Есть вратари, которые нравятся, у которых есть, чему поучиться, в российском чемпионате тоже. Беленов, Довбня, Акинфеев, Гильерме, Женя Фролов... Можно пройтись по всем командам – у каждого вратаря есть сильные стороны. В детстве нравились Касильяс, Кан, Буффон, Ван дер Сар, Чех, Боруц...