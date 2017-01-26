Лунев и Молло - в сборной осенней части чемпионата России по версии WhoScored

Авторитетный портал whoscored.com опубликовал свою версию символической сборной осенней части чемпионата России. Сформирована она была по среднему баллу футболистов.

В числе прочих в сборную вошли вратарь Андрей Лунев и полузащитник Йоан Молло. Обоих футболистов зимой подписал "Зенит" - Лунев перешел из "Уфы", а Молло из "Крыльев". Наибольшее представительство в сборной получили "Спартак" и "Зенит" - по три футболиста. Лучшим игроком по оценкам стал хавбек красно-белых Квинси Промес.

Полностью виртуальная команда выглядит следующим образом: Андрей Лунев ("Уфа", средняя оценка 7,3) - Мариу Фернандес (ЦСКА, 7,2), Доменико Кришито ("Зенит", 7,4), Илья Кутепов ("Спартак", 7,3), Виталий Денисов ("Локомотив", 7,3) - Квинси Промес ("Спартак", 7,6), Жулиану ("Зенит", 7,2), Мануэл Фернандеш ("Локомотив", 7,5), Йоан Молло ("Крылья Советов", 7,5) - Артем Дзюба ("Зенит", 7,4), Зе Луиш ("Спартак", 7,5).