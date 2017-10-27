12:15 | Футбол — РФПЛ

Лунев, Дзюба и Дриусси смогут сыграть против "Локомотива"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с "Локомотивом" подчеркнул, что вратарь Андрей Лунев сможет принять участие во встрече.

Голкипер восстановился от повреждения, полученного в игре 14-го тура с ЦСКА (0:0). 25-летний россиянин травмировал колено во время матча, врезавшись в штангу.

– Лунев в порядке. Дриусси и Дзюба тоже, – сказал Манчини. – Все они готовы к игре против "Локомотива". (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, что матч "Зенит" – "Локомотив" состоится 29 октября, начало игры – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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РусланИ

насчет дзюбы скажу, что он может сыграть, а может и облажаться. он это умеет делать.

12:22

Джин_SM(v3)

уххх... чую махач будет))

12:19