Лунев, Дзюба и Дриусси смогут сыграть против "Локомотива"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с "Локомотивом" подчеркнул, что вратарь Андрей Лунев сможет принять участие во встрече.

Голкипер восстановился от повреждения, полученного в игре 14-го тура с ЦСКА (0:0). 25-летний россиянин травмировал колено во время матча, врезавшись в штангу.

– Лунев в порядке. Дриусси и Дзюба тоже, – сказал Манчини. – Все они готовы к игре против "Локомотива". (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, что матч "Зенит" – "Локомотив" состоится 29 октября, начало игры – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.