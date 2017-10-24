Лунев будет готовиться к матчу с "Локомотивом"

Как сообщили корреспонденту "СЭ" Сергею Яременко в пресс-службе "Зенита", голкипер Андрей Лунев прошел медобследование в одной из клиник Санкт-Петербурга. У него был диагностирован ушиб бедра, но это повреждение не помешает вратарю начать подготовку к игре 15-го тура чемпионата России против "Локомотива".
Напомним, голкипер получил повреждение в первом тайме встречи 14-го тура против ЦСКА и в перерыве был заменен на Юрия Лодыгина в перерыве матча.
После 14 туров национального первенства "Зенит" и "Локомотив" набрали по 29 очков. Железнодорожники опережают питерцев за счет большего количества побед в турнире. Матч между командами из Санкт-Петербурга и Москвы состоится 29 октября. Начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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poxi56
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18:12