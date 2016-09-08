Лукаш Тесак: "Не думаю, что с уходом Халка "Зенит" много потерял"

Защитник "Арсенала" Лукаш Тесак в преддверии матча 6-го тура премьер-лиги против "Зенита" отметил, что встреча для туляков обещает быть непростой, как и остальные поединки чемпионата. В составе соперника словак выделил новичка Жулиану. Бразилец отметился 3 голами в 3 матчах премьер-лиги.

– В премьер-лиге для нас каждый матч сложный, так как "Арсенал" – новичок в этом турнире. Тяжело всем против любой команды, тем более против "Зенита", который набирает ход. После неудачного старта ему нужны очки. Нам они тоже нужны, поэтому я уверен, что мы дадим бой. Надеемся на хороший результат.

– Пауза на матчи сборных пошла в плюс команде?

– Любая пауза дает возможность хорошо потренироваться. Мы поработали и над "физикой", и над тактикой. Начинаем непосредственно готовиться к матчу.

"Зенит" еще конкретно не разбирали, завтра-послезавтра это произойдет. Можно выделить новичка Жулиану, который хорошо влился в команду. Весь "Зенит" очень сильный. Не думаю, что после ухода Халка он много потерял.

Матч "Арсенал" – "Зенит" состоится 11 сентября, начало – в 19.00 по московскому времени.