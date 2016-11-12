23:07 12 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Лукаш Дроппа: "В "Томи" я еще не получил ни одной зарплаты"

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Полузащитник "Томи" Лукаш Дроппа заявил, что в клубе пообещали погасить задолженности по зарплате до конца ноября. 27-летний хавбек отметил, что молился о попадании в сборную Чехии, поскольку в национальной команде смог на время забыться о клубных проблемах.

– Скажу честно, как есть: амбицией "Томи" была середина турнирной таблицы, но у клуба есть финансовые проблемы, – цитирует iSport Дроппу. – Я уже сталкивался с подобной ситуацией в предыдущем клубе. В Томске зарплату нам не выплачивают около четырех месяцев, я еще ни одной не получил. Эта ситуация мешает команде играть, спустя три месяца коллектив думал о забастовке тренировочного процесса. Все это психологически очень мешает. Вы тренируетесь, работаете, но не получаете ни копейки...

Нам обещали, что все задолженности будут погашены к концу ноября. Есть определенная гарантия, поскольку клуб должен получить финансирование от губернатора. В "Томи" играют футболисты, которые денег не видели 8 месяцев, поскольку и в их предыдущих клубах им должны. Сейчас я нахожусь в сборной Чехии и отдыхаю от того, что происходит в Томске. Честно говоря, я молился на то, чтобы получить вызов в национальную команду, поскольку здесь я на некоторое время смог отбросить клубные проблемы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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timson

видимо Томь и договорилась о вызове в сборную)).... даже Бикфалви внезапно вспомнили в Румынии.... ну а если кроме шуток свинство.... Томь ведь не особо то и нужна лиге, поскольку дискредитирует само желание играть по схеме осень -весна своими ужасными морозами.....так ведь могут им отправлять каждый тур какого-нибудь Лапочкина или другую растрельную))))

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