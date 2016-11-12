Лукаш Дроппа: "В "Томи" я еще не получил ни одной зарплаты"

Полузащитник "Томи" Лукаш Дроппа заявил, что в клубе пообещали погасить задолженности по зарплате до конца ноября. 27-летний хавбек отметил, что молился о попадании в сборную Чехии, поскольку в национальной команде смог на время забыться о клубных проблемах.

– Скажу честно, как есть: амбицией "Томи" была середина турнирной таблицы, но у клуба есть финансовые проблемы, – цитирует iSport Дроппу. – Я уже сталкивался с подобной ситуацией в предыдущем клубе. В Томске зарплату нам не выплачивают около четырех месяцев, я еще ни одной не получил. Эта ситуация мешает команде играть, спустя три месяца коллектив думал о забастовке тренировочного процесса. Все это психологически очень мешает. Вы тренируетесь, работаете, но не получаете ни копейки...

Нам обещали, что все задолженности будут погашены к концу ноября. Есть определенная гарантия, поскольку клуб должен получить финансирование от губернатора. В "Томи" играют футболисты, которые денег не видели 8 месяцев, поскольку и в их предыдущих клубах им должны. Сейчас я нахожусь в сборной Чехии и отдыхаю от того, что происходит в Томске. Честно говоря, я молился на то, чтобы получить вызов в национальную команду, поскольку здесь я на некоторое время смог отбросить клубные проблемы.