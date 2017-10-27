Лука Джорджевич: "Взрослым людям сложно обходиться без смартфонов"

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич перед матчем 15-го тура против ЦСКА в интервью "СЭ" отметил, что Миодраг Божович старается выжать 100 процентов и даже больше из каждого игрока. Кроме того, по словам форварда, тренер отлично шутит.

- Самый ценный совет, который вам дал Миодраг Божович в "Арсенале"?

- Это очень интересный специалист и человек. Сильный тренер. Он старается выжать 100 процентов и даже больше из каждого игрока. Вне поля Миодраг отлично шутит, поднимает нам настроение.

- Божович лично вас критиковал за то, что вы постоянно сидите в смартфоне, в социальных сетях?

- Нужно понимать, что сейчас наступило такое время. Взрослым людям уже сложно обходиться без телефонов. Скорее нужно следить за тем, чтобы дети меньше проводили времени в социальных сетях, а больше общались в реальной жизни друг с другом. Вспоминаю свое детство. Я проводил много времени на улице со своими друзьями. А сейчас детей довольно часто можно увидеть со смартфонами. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Луки Джорджевича