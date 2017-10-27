Лука Джорджевич: "Во втором тайме против ЦСКА постараемся больше держать мяч"

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич в перерыве матча 15-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что его команде во втором тайме нужно постараться больше держать мяч. Он также добавил, что туляки изначально понимали, что нужно будет пытаться играть на контратаках.

– Перед матчем знали, что ЦСКА будет держать мяч, поэтому нам надо было попробовать сделать что-то на контратаках, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Джорджевич. – И у нас были моменты, и у ЦСКА. Хороший первый тайм.

Нам надо чуть больше держать мяч, в первом тайме не особо получилось это сделать. Во втором сделаем все возможное для этого.

Трансляция матча "Арсенал" – ЦСКА