Лука Джорджевич: "Витинью и Головин могут повлиять на исход игры с "Арсеналом"

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич перед матчем 15-го тура против ЦСКА отметил, что армейцы не стали слабее. По мнению форварда, если предоставить свободу игрокам красно-синих, то возникнут проблемы.

- Специалисты несправедливо ругают Васина за его ошибки?

- От ошибок никто не застрахован. Но в целом, готов повторить: в ЦСКА собраны сильные защитники, которые порой за счет огромного опыта способны справляться с нападением соперников. В эту команду просто так никого не возьмут. "Арсеналу", в свою очередь, нужно сыграть в быстрый футбол.

- В то же время ЦСКА сейчас не так хорош в атаке.

- Да, нынче армейцы действительно забивают не так уж много. Но ни в коем случае нельзя считать, что ЦСКА стал слабее. Во встрече с "Зенитом" он показал, как может играть в обороне.

- А в атаке?

- Поверьте, у красно-синих есть очень опасные футболисты. Если мы предоставим им свободу впереди, у нас будут проблемы...

- Кого вам нужно опасаться?

- Витинью сейчас в хорошей форме. Еще выделю Головина. Эти двое могут решить эпизод и повлиять на исход нашей встречи. С ними нужно сыграть очень внимательно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Луки Джорджевича