Лука Джорджевич: "В матче с "Рубином" на поле был только "Зенит"

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич высоко оценил игру сине-бело-голубых команды в матче 7-го тура чемпионата России с "Рубином" (4:1). По его словам, в этой встрече на поле была только команда из Санкт-Петербурга.

- Для нас матч с "Рубином" был очень важен, - приводит пресс-служба петербуржцев слова Джорджевича. - Мы знали, что "Спартак" и ЦСКА одержали победы, поэтому нам было нужно выигрывать, чтобы быть наверху. Думаю, что сине-бело-голубые провели хороший матч против команды, в составе которой выступают сильные игроки. Но в этой встрече на поле был только "Зенит".

"Рубин"? Тяжело, когда в команде много новичков. Думал, что к этому времени им будет проще. Уже прошло семь туров. Им необходимо выходить из этого положения.