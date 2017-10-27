Лука Джорджевич: "В матче с ЦСКА "Арсенал" будет искать шансы в быстрых контратаках"

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич перед матчем 15-го тура против ЦСКА отметил, что будет сложно играть против армейцев. По мнению форварда, у красно-синих очень сильная оборона.

- В пятницу "Арсенал" подтвердит свое реноме грозы авторитетов?

- Надеюсь, что нам это удастся. Конечно, мы понимаем, как будет сложно играть против ЦСКА. Это очень сильный соперник. Тем не менее, постараемся показать свой максимум, выложиться на 100 процентов и победить.

- Однако ЦСКА в чемпионате России уже не пропускает шесть матчей подряд. Как собираетесь забивать Акинфееву?

- Мне кажется, здесь дело не только в Акинфееве. Нужно отдать должное защитникам команды. У ЦСКА реально очень сильная, опытная оборона. Действительно будет непросто забить армейцам. Однако мы знаем, на что способны, понимаем свои козыри и попробуем их использовать.

- Какие козыри?

- Будем искать свои шансы в быстрых контратаках. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Луки Джорджевича