Лука Джорджевич: "В Хабаровске было холодно даже разминаться"

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич отметил, что победа над "СКА-Хабаровском" (2:1) в 16-м туре премьер-лиги далась его команде нелегко. Он признался, что пришлось проявить характер для победы.

– Матч тяжелый. Здесь каждой команде непросто играть, – приводит пресс-служба туляков слова Джорджевича. – Большая разница во времени. У нас получилось выиграть, хотя соперник был неплох. Мы дождались своего момента и набрали три важных очка. Было холодно, даже разминаться было сложно. Но когда понимаешь важность игры, становится легче. Мы показали характер, сыграли неплохо. Чуть-чуть отдохнем сейчас. 23 очка – это хороший результат.